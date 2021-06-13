Крістіан Еріксен

Вік: 29 років

Амплуа: атакувальний півзахисник

Клуб: Інтер (Мілан)

Transfermarkt: 40 млн євро

Статистика у збірній Данії: 108 матчів, 36 голів

До свистка на перерву залишалася якась мить. Еріксен, опинившись на лівому фланзі атаки, рушив у напрямку м’яча, якось неприродно нахиляючись уперед, а потім упав, мов підкошений. У перші секунду-дві ніхто нічого не зрозумів – навіть партнери, суперники та арбітр Ентоні Тейлор, які перебували неподалік. Далі – суцільний кошмар. Спроба розтиснути Крістіану щелепи і дістати язика не дала жодного ефекту. Де медики?! Ось вони. Непрямий масаж серця. Із натовпу помітно тільки ноги Еріксена, які посмикуються в такт ритмічного натискання руками на грудну клітку.

Перша допомога не дає помітного ефекту. Данець продовжує безсило лежати. Дехто з його партнерів тихенько плаче. Трибуни приголомшено мовчать. Крістіану почали робити дефібриляцію! Поза спиною пробігає липкий і холодний страх. У тривожному очікуванні проминають хвилина за хвилиною. Страх дужчає, закрадаються думки про найгірше. На протилежному боці поля стоїть дівчина у футболці з прізвищем "Еріксен". Це його сестра Луїза. Що вона зараз відчуває? Чи бачить щось крізь сльози, які застилають світ? Сімон К’яер і Каспер Шмейхель пригортають її і шепочуть слова підтримки.

Трагедії такого типу у футболі – не рідкість. Марк-Вів'єн Фое, Міклош Фехер, Шейк Тіоте, Антоніо Пуерта, Бруно Бобан… Давіде Асторі, капітан Фіорентини, тихо відійшов у номері готелю. Абдельхак Нурі, юний талант Аякса, вижив, проте ціною важкої фізичної немочі…

Та ось, здається, критичний момент успішно подолано. Сектори, розташовані найближче до епіцентру подій, підбадьорливо гомонять. Невдовзі ноші із Крістіаном, прикривши з обох боків ширмою, обережно виносять за межі поля. Фотокорам вдається спіймати найголовніше – очі Еріксена розплющені, він вже при тямі. Видихаємо!

…Збірна Данії зразка останніх років неможлива без цього хавбека з потужним ударом. Він – її лідер, двигун і натхненник. На ЧС-2010 Еріксен був наймолодшим гравцем турніру. Зіграв на Євро-2012 у Львові та Харкові. Хет-триком у ворота Ірландії вивів свою країну на ЧС-2018. А у жовтні минулого року досягнув гросмейстерської позначки – 100 матчів за національну команду. І це – у 28 років!

Крістіан феєрив навіть тоді, коли клубні справи йшли зовсім кепсько. Мова про перший рік у міланському Інтері, де данець розгубив усю свою впевненість, набуту упродовж десятиліття в лавах Аякса та Тоттенхема. Проте у сезоні 2020/21 ситуація змінилася на краще. Еріксен знайшов порозуміння із Антоніо Конте, отримав значно більше ігрової практики: 25 матчів у чемпіонаті (3 голи), 4 – у Лізі чемпіонів, розкішний м’яч Мілану зі штрафного у чвертьфіналі Кубка і здобуте Скудетто, як винагорода за всі страждання.

Безперечно, він горів бажанням пройти на Євро-2020 якомога далі, але зупинився вже на 40-ій хвилині. Безперечно, збірна Данії вчинила вкрай мужньо, виявивши бажання дограти поєдинок із фінами ще сьогодні. І, безперечно, без Крістіана це була вже зовсім інша команда…

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Наразі ми не знаємо, чи повернеться Еріксен на поле до кінця турніру. Більше того, ми не знаємо, чи повернеться він у футбол ВЗАГАЛІ. Єдине, що можна сказати напевно: найголовніший матч кар’єри, на кону якого стояло його життя, Крістіан виграв. І тому, незалежно від значення рятівного голу валлійця Кіффера Мура, сейвів фінського кіпера Градецкі чи приємної українському вболівальнику перемоги збірної Бельгії, саме Еріксену належить титул героя дня. Зараз йому бажають одужання абсолютно всі – від твіттера луганської Зорі до Кріштіану Роналду і принца Вільяма, а Ромелу Лукаку присвячує свій гол у ворота Росії.

Вдома Еріксена, окрім коханої Сабріни, чекають 3-річний син Альфред і нещодавно народжений малюк. Батько зобов'язаний жити.

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