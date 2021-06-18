"Я был на противоположной стороне трибун, когда он упал. Сначала я ничего об этом не подумал. Но потом увидел, как врач датской команды ведет себя довольно беспокойно. Я понял, что это не обычная травма. Игроки схватились за головы. В этот момент я дал знак боковой бригаде врачей, и они выбежали на поле. У них был с собой дефибриллятор. Затем я сказал своим коллегам, с которыми сидел на трибунах: "Мы должны выйти на поле".

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Тогда я взял ситуацию под свой контроль. Мы подвергли его электрошоку и продолжили массаж сердца. Врач датской команды делал все возможное, однако сначала он не осознавал масштабов ситуации. Когда вы начинаете реанимацию, нужно сделать это как можно быстрее. Но врачи спортивных команд в основном занимаются другими травмами, поэтому им сложнее сразу распознать внезапную остановку сердца. Я это понял, когда увидел, как они пытались вытащить язык из его горла. Так жизнь не спасают. В таких случаях скорость имеет решающее значение. Прошло 2-3 минуты, прежде чем Эриксен получил удар током. Это означало, что его шансы на выживание были очень высокими.

Затем он открыл глаза и заговорил со мной. Я спросил его по-английски: "Ты снова с нами?". Он сказал: "Да, я здесь". А потом добавил: "Вот дерьмо, мне всего 29 лет". Я сказал ему, что теперь все в порядке и ему больше ничего не угрожает. Он сразу все понял и положил руку себе на грудь", – сказал Кляйнфельд в интервью Bild.

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