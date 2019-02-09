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Эриксен трижды отказал Тоттенхэму в продлении контракта – Барселона уже связалась с футболистом

13:13 75 Читати українською
Эриксен трижды отказал Тоттенхэму в продлении контракта – Барселона уже связалась с футболистом
Кристиан Эриксен / Фото: Sky Sports

Трансферный эксперт Иен Макгэрри рассказал о ситуации с контрактом полузащитника Тоттенхэма Кристиана Эриксена.

"У Кристиана осталось 17 месяцев по контракту, и он уже отверг три улучшенных предложения Тоттенхэма. Барселона уже связывалась с представителями Эриксена по поводу возможной сделки, которая более чем вдвое увеличила бы его нынешнюю зарплату – около 67 тысяч фунтов в неделю.

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Средняя зарплата в АПЛ сейчас составляет чуть более 53 тысяч фунтов в неделю. И вот Эриксен, один из величайших игроков лиги, получает примерно на 12 тысяч в неделю больше, чем игроки в среднем. Он уже отказался от зарплаты в 110 тысяч в неделю. Думаю, он хочет 150-200 тысяч. И при нынешнем рынке он стоит каждого пенни из этой суммы.

Да, Барселона заинтересована в нем. Всегда следует помнить о Реале, который следит за всеми классными игроками. Есть Бавария, которой нужен креативный хавбек. Мюнхенцы присматриваются и к Адриену Рабьо.

В случае трансфера Тоттенхэм не получит той суммы, которая устроила бы Дэниэла Леви, так как речь шла бы о 100 или 500 миллионах евро. Но, учитывая срок контракта и возраст Эриксена, нужно говорить о сумме в 50-70 млн евро. И это будет кража века", – цитирует Макгэрри портал Football.London.

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Теги
Англия Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен Тоттенхэм Тоттенхэм
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