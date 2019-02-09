Еріксен тричі відмовив Тоттенхему в продовженні контракту – Барселона вже зв'язалася з футболістом

Трансферний експерт Єн Макгеррі розповів про ситуацію з контрактом півзахисника Тоттенхема Крістіана Еріксена.

"У Крістіана залишилося 17 місяців за контрактом, і він вже відкинув три поліпшених пропозиції Тоттенхема. Барселона вже зв'язувалася з представниками Еріксена з приводу можливої ​​угоди, яка більш ніж удвічі збільшила б його нинішню зарплату – близько 67 тисяч фунтів на тиждень.

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Середня зарплата в АПЛ зараз становить трохи більше 53 тисяч фунтів на тиждень. І ось Еріксен, один з найвидатніших гравців ліги, отримує приблизно на 12 тисяч в тиждень більше, ніж гравці в середньому. Він уже відмовився від зарплати в 110 тисяч в тиждень. Думаю, він хоче 150-200 тисяч. І при нинішньому ринку він коштує кожного пенні з цієї суми.

Так, Барселона зацікавлена ​​в ньому. Завжди варто пам'ятати про Реал, який стежить за всіма класними гравцями. Є Баварія, якій потрібен креативний хавбек. Мюнхенці придивляються і до Адріена Рабйо.

У разі трансферу Тоттенхем не отримає тієї суми, яка влаштувала б Деніела Леві, тому що мова йшла б про 100 або 500 мільйонів євро. Але, з огляду на термін контракту і вік Еріксена, потрібно говорити про суму в 50-70 млн євро. І це буде крадіжка століття", – цитує Макгеррі портал Football.London.

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