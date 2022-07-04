Кристиан Эриксен сообщил МЮ, что готов согласиться на предложение "красных дьяволов" заключить трехлетний контракт с клубом. Процесс подготовки соглашения уже начат, после этого хавбек должен пройти медобследование, сообщает The Athletic.

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Напомним, после остановки сердца в матче Евро-2020 датчанин не выходил на поле почти 9 месяцев. Вторую часть сезона 2021/22 он провел в составе Брентфорда – 11 матчей, 1 гол, 4 ассиста. В настоящее время 30-летний Эриксен находится в статусе свободного агента.

Ранее Кристиан успешно выступал в АПЛ в составе Тоттенхэма, после чего последовал неудачный период в миланском Интере. Начинал профессиональную карьеру в составе Аякса, из которого и переехал в Тоттенхэм за 14 млн евро летом 2013-го.

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