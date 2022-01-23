Датский полузащитник Кристиан Эриксен еще имеет силы показать себя на топ-уровне.

Кристиан Эриксен в ближайшее время станет футболистом английского Брентфорда, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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Соглашение с датским полузащитником будет рассчитано до лета с возможностью продления. У Кристиана уже есть опыт выступлений в АПЛ, в 2013-2020 годах он защищал цвета Тоттенхэма.

Напомним, на Евро-2020 у Эриксена посреди матча случилась остановка сердца. Недавно Интер расторг контракт с 29-летним игроком, поэтому он перейдет в Брентфорд на правах свободного агента.

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