Данський півзахисник Крістіан Еріксен ще має сили показати себе на топ-рівні.

Крістіан Еріксен найближчим часом стане футболістом англійського Брентфорда, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

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Угода з данським півзахисником буде розрахована до літа з можливістю продовження. Крістіан вже має досвід виступів в АПЛ, у 2013-2020 роках він захищав кольори Тоттенхема.

Нагадаємо, на Євро-2020 у Еріксена посеред матчу трапилась зупинка серця. Нещодавно Інтер розірвав контракт з 29-річним гравецем, тому він перейде у Брентфорд на правах вільного агента.

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