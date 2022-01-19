"Это игрок, который обычно выступает только за топ-клубы. С Кристианом произошло нечто неприятное, и теперь все немного изменилось. Он заслуживает того, чтобы играть на самом высоком уровне, и я надеюсь, что он это сделает.

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При нормальных обстоятельствах не было бы даже слухов о таком клубе, как мы. Думаю, нам должно быть приятно, что ходят слухи о его возможном приходе. То же самое со всеми игроками – Месси, Мбаппе, Эриксеном. Любой может перейти к нам, если он не придурок.

Конечно, я разговаривал с Эриксеном после инцидента, но это было давно. Это было еще осенью. Я очень надеюсь, что он снова вернется в самый высокий футбол, это то, чего он хочет. Недавно в датской программе он сказал, что его главная цель – сыграть на чемпионате мира. Я очень надеюсь, что у него все получится, я не понимаю, почему бы этого не сделать.

Для всех датских фанатов он был самой большой звездой перед Евро, и если Кристиан вернет форму, то снова станет самой большой звездой. Мы все хотим лучшего для него и его семьи", – цитирует Франка Goal.

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