В четверг, 9-го ноября Луис Мануэль Диас, отец игрока Ливерпуля Луиса Диаса, был отпущен своими похитителями. Как информирует Marca, злоумышленники передали отца игрока "красных" представителям международного комитета Красного Креста.

Преступники пообещали отпустить отца форварда Ливерпуля – он находится в заложниках почти неделю

Луис Мануэль пробыл в плену ровно 13 дней. Его немедленно доставили в город Вальедупар для прохождения медицинского обследования.

Согласно источнику, сейчас Луис Мануэль находится в безопасности вместе с сотрудниками ООН.

В повстанческой группировке заявляли, что процесс освобождения мужчины начался еще 3-го ноября, но довести дело до конца мешала колумбийская армия, которая действовала в её районе.

Пабло Ескобар у футболі: дербі наркокартелів, замахи на арбітрів, Марадона на побігеньках, "усі злочинці на трибунах"