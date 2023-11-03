Нападающий Ливерпуля Луис Диас надеется в скором времени воссоединиться с папой.

Звезда "красных" почти неделю живет как в страшном фильме. 28 октября группа вооруженных людей на мотоциклах похитила его родителей. Колумбийской полиции удалось быстро вернуть маму Диаса, но отец исчез вместе с преступниками.

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На днях правительство страны обвинило в похищении Армию национального освобождения (ELN) – леворадикальных партизан, борющихся с властями около 60 лет. Сегодня состоялось заседание ELN, на котором представитель организации Хуан Карлос Куэльяр пообещал отпустить отца Диаса как можно скорее. Об этом сообщает ESPN.

Ливерпуль сразу поддержал Диаса и уже 2 матча не включает его в заявку, чтобы вингер мог сконцентрироваться на решении семейных проблем.

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