Кубок Испании, 1/4 финала

Атлетико – Севилья – 1:0

Гол: Депай, 79

Именно тот случай, когда итоговый счет может обмануть. Преимущества Атлетико было достаточно на более чем один гол. В конце концов они забили трижды, но два раза сделали это из офсайда. Также Гризманн не реализовал пенальти, поскользнувшись перед мячом. Севилья также почти получила шанс с 11 метров уже в компенсированное время, но VAR стал на сторону мадридцев.

Атлетико дожал Севилью в Кубке Испании – с Гризманном случился курьез во время исполнения пенальти.

Атлетико стал последним полуфиналистом Кубка Испании 2023/24. Ранее в эту стадию турнира пробились Атлетик Бильбао, Реал Сосьедад и Мальорка.