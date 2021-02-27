Эпичный камбэк в видеообзоре перестрелки РБ Лейпциг – Боруссия М – 3:2
22:50 - Читати українською
РБ Лейпциг одолел Боруссию М в рамках 23-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
57’ Кристофер Нкунку
66’ Юссуф Поульсен
90+3’ Александер Сёрлот
Маркус Тюрам 19’
19’ Маркус Тюрам
57’ Кристофер Нкунку
66’ Юссуф Поульсен
90+3’ Александер Сёрлот
Именно "быки" являются главным преследователем Баварии. Мюнхенцы свой матч сыграли раньше и без проблем разгромили Кельн. Возможно, именно это давило на хозяев, ведь уже на 19-й минуте они уступали в два мяча.
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В конце концов Лейпциг смог все изменить во втором тайме. Подопечные Юлиана Нагельсманна забили в ворота соперника четыре мяча. Один из них не был засчитан, а победную атаку удалось провести только в компенсированное время. Таким образом отставание от Баварии осталось без изменений – два очка.
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