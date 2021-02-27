Именно "быки" являются главным преследователем Баварии. Мюнхенцы свой матч сыграли раньше и без проблем разгромили Кельн. Возможно, именно это давило на хозяев, ведь уже на 19-й минуте они уступали в два мяча.

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В конце концов Лейпциг смог все изменить во втором тайме. Подопечные Юлиана Нагельсманна забили в ворота соперника четыре мяча. Один из них не был засчитан, а победную атаку удалось провести только в компенсированное время. Таким образом отставание от Баварии осталось без изменений – два очка.