Саме "бики" є головним переслідувачем Баварії. Мюнхенці свій матч зіграли раніше і без проблем розтрощили Кельн. Можливо, саме це тиснуло на господарів, адже вже на 19-й хвилині вони поступалися у два м'ячі.

Баварія знищила Кельн, РБ Лейпциг завдяки фантастичному камбеку вирвав перемогу над Борусією М

Зрештою Лейпциг спромігся усе змінити в другому таймі. Підопічні Юліана Нагельсманна забили у ворота суперника чотири м'ячі. Один із них не був зарахований, а переможну атаку вдалося провести аж у компенсований час. Таким чином відставання від Баварії залишилося без змін – два очки.