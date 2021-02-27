Епічний камбек у відеоогляді перестрілки РБ Лейпциг – Борусія М – 3:2
22:47 - Читать на русском
РБ Лейпциг здолав Борусію М в рамках 23-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
57’ Крістофер Нкунку
66’ Юсуф Поульсен
90+3’ Александер Сьорлот
Йонас Хофман 6’
Маркус Тюрам 19’
6’ Йонас Хофман
19’ Маркус Тюрам
57’ Крістофер Нкунку
66’ Юсуф Поульсен
90+3’ Александер Сьорлот
Саме "бики" є головним переслідувачем Баварії. Мюнхенці свій матч зіграли раніше і без проблем розтрощили Кельн. Можливо, саме це тиснуло на господарів, адже вже на 19-й хвилині вони поступалися у два м'ячі.
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Зрештою Лейпциг спромігся усе змінити в другому таймі. Підопічні Юліана Нагельсманна забили у ворота суперника чотири м'ячі. Один із них не був зарахований, а переможну атаку вдалося провести аж у компенсований час. Таким чином відставання від Баварії залишилося без змін – два очки.
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