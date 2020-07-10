Эпичное противостояние Кравца и Гармаша с голами украинwtd в видеообзоре матча Ризеспор – Кайсериспор – 3:2

Ризеспор Гармаша и Кайсериспор Кравца устроили драматическую перестрелку в рамках 31-го тура чемпионата Турции. Смотрите видео голов и обзор матча Ризеспор – Кайсериспор.

Чемпионат Турции 2019/20, 31-й тур

Ризеспор – Кайсериспор – 3:2

Голы: Саму, 11, Гармаш, 90+2, Фернандеш, 90+3 – Анжелу, 32, Кравец, 86, (пен.)

Удаление: Кампаньяро, 75 (Кайсериспор)

В первом тайме команды обменялись голами – на забитый мяч Саму классным ударом со штрафного ответил Анжелу. После перерыва Кайсериспор остался в меньшинстве, однако вышел вперед перед концом матча – Кравец реализовал пенальти.

Гармаш шедевром начал сумасшедший камбэк в битве за жизнь против Кравца, который забил гол во втором матче подряд

Но Ризеспор сумел в дополнительное время вырвать победу. Гармаш пяткой переправил мяч в ворота, а Фернандеш через минуту принес своей команде победу.

Таким образом, Ризеспор набрал 32 очка и поднялся из зоны вылета, а Кайсериспор опустился на 17 место с 31 очком в активе.

Зозуля прервал впечатляющую безголевую серию – еще один мяч украинца отменил VAR