Зозуля прервал впечатляющую безголевую серию – еще один мяч украинца отменил VAR

Альбасете благодаря Роману Зозуле спас ничью против Спортинга. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Испания, Сегунда, 39-й тур

Альбасете – Спортинг – 1:1

Голы: Зозуля, 69 – Гарсия, 22

Удаление: Гарсия, 89 (Спортинг, вторая желтая карточка)

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Альбасете на своем поле принимал крепкого середняка – Спортинг. Команды отделяло семь строчек и только пять очков, и в случае успеха "механический сыр" мог значительно улучшить свое положение в турнирной таблице второго по силе дивизиона.

Хозяева в первом тайме лишь немного преобладали гостей во владении мячом, однако не смогли хотя бы раз пробить по воротам соперника. Зато хихонцы трижды беспокоили голкипера Альбасете Габриэля Бразао и один из этих выстрелов оказался результативным – Айтор Гарсия отличился в середине тайма.

После перерыва подопечные Лукаса Алькараса добавили и это принесло свои плоды. Героем второго тайма стал наш Роман Зозуля. Украинец сумел в течение семи минут дважды забить и заработал желтую карточку.

Гол на 62-й минуте арбитр не засчитал, воспользовавшись системой VAR. Однако уже следующий выстрел украинца головой в угол ворот восстановил статус-кво в матче. К слову, украинец прервал свою сухую серию – в последний раз форвард забивал еще 25 октября прошлого года в ворота Кадиса. Всего в текущем сезоне Роман провел 36 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Как следствие, ничья принесла Альбасете 46 очков и подняла команду на 18 строчку турнирной таблицы, Спортинг с 51-м баллом – двенадцатый.

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