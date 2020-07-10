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Епічне протистояння Кравця та Гармаша з голами українців у відеоогляді матчу Різеспор – Кайсеріспор – 3:2

06:00 - Читать на русском
Епічне протистояння Кравця та Гармаша з голами українців у відеоогляді матчу Різеспор – Кайсеріспор – 3:2
Гравці Різеспора / соцмережі

Різеспор Гармаша та Кайсеріспор Кравця влаштували драматичну перестрілку в рамках 31-го туру чемпіонату Туреччини. Дивіться відео голів та огляд матчу Різеспор – Кайсеріспор.

Чемпіонат Туреччини 2019/20, 31-й тур

Різеспор – Кайсеріспор – 3:2

Голи: Саму, 11, Гармаш, 90+2, Фернандеш, 90+3 – Анжелу, 32, Кравець, 86, (пен.)

Вилучення: Кампаньяро, 75 (Кайсеріспор)

В першому таймі команди обмінялись голами – на забитий м'яч Саму класним ударом зі штрафного відповів Анжелу. По перерві Кайсеріспор залишився в меншості, проте вийшов вперед перед кінцем матчу – Кравець реалізував пенальті.

Гармаш шедевром розпочав божевільний камбек у битві за життя проти Кравця, який забив гол в другому матчі поспіль

Але Різеспор зумів у додатковий час вирвати перемогу. Гармаш п'яткою переправив м'яч у ворота, а Фернандеш за хвилину приніс своїй команді перемогу.

Таким чином, Різеспор набрав 32 очки та піднявся із зони вильоту, а Кайсеріспор опустився на 17 місце з 31 очком в активі.

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Відеоновини Різеспор Різеспор Кайсеріспор Кайсеріспор Українці за кордоном Денис Денис Гармаш Артем Артем Кравець Туреччина
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