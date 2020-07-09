Гармаш шедевром начал сумасшедший камбэк в битве за жизнь против Кравца, который забил гол во втором матче подряд

Кайсериспор Артема Кравца неожиданно уступил в поединке против Ризеспору Дениса Гармаша в матче 31-го тура чемпионата Турции. Читайте отчет о матче на сайте Футбол 24.

Чемпионат Турции 2019/20, 31-й тур

Ризеспор – Кайсериспор – 3:2

Голы: Саму, 11, Гармаш, 90+2, Фернандеш, 90+3 – Анжелу, 32, Кравец, 86, (пен.)

Удаление: Кампаньяро, 75 (Кайсериспор)

Ризеспор вышел на поле без украинцев – Морозюк остался вне заявки, тогда как Гармаш и Борячук оказались на скамье запасных. Кравец же вышел в стартовом составе Кайсериспора, но на первых минутах его команда пропустила от Саму. Отыграться удалось до перерыва, Анжелу шикарным ударом со штрафного пробил в дальнюю девятку.

Кравец забил Бешикташу – сенсационный результат битвы экс-динамовцев в Турции

Второй тайм стал очень драматичным для Кайсериспора. Сначала команда Кравца осталась в меньшинстве после удаления Кампаньяро на 75 минуте (Гармаш появился на поле на 71 минуте). Концовка матча стала эпической: Кравец реализовал пенальти на 86 минуте, однако его команда умудрилась дважды пропустить в компенсированное время. Сначала Денис Гармаш сотворил шедевр, эффектно подправив мяч в сетку ворот после удара Коса, а через минуту победу Ризеспор принес Фернандес.

Отметим, что украинцы получили идентичные оценки за матч – 7,3. На поле вышел и Андрей Борячук, но провел посредственные 10 минут, о чем свидетельствует оценка 6,1.

Таким образом, Ризеспор набрал 32 очка и поднялся из зоны вылета, а Кайсериспор опустился на 17 место с 31 очком в активе.

10 самых дорогих трансферов лета – некоторые имена вас удивят