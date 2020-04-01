Эпатажный украинский клуб просит помощи у Зеленского

Перволиговый Николаев не может завершить реконструкцию стадиона за свой счет. Инвестор клуба надеется на помощь первых лиц Украины.

По словам Сергея Кантора (председателя наблюдательного совета клуба), относительно реконструкции арены уже был соответствующий разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы завершили большую часть работ за свой счет. Когда мы начинали, инфраструктуры вообще не было. Газону было более 50 лет. Нам удалось его заменить совместными усилиями. Также имеем полноценное LED-табло – лучшее в Украине, мы его еще в 2017 году запустили. Сделали реконструкцию административно-бытового корпуса. В апреле он должен быть сдан в эксплуатацию.

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Хотелось бы, чтобы государство нам помогло. Мы обратились с просьбой оказать содействие в завершении реконструкции стадиона. Президент Украины был у нас, он прилетал после выборов и поддержал идею. Надеюсь, нам удастся достучаться в Офис Президента и до самого Президента. Думаю, нам нужно примерно 50 млн – после этого арена будет соответствовать всем требованиям", – рассказал Сергей Кантор в эфире программы "Украина футбольная".

Заметим, после 19-ти туров Николаев занимает 12 место в Первой лиге, набрав 18 очков. Ранее клуб неоднократно подрывал украинское медиапространство благодаря своим постам в соцсетях и другой маркетинговой деятельностью.

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