"Владелец Николаева заставил футболистов работать на заводе", – блогер

Футбольный блогер дал инсайд о работе МФК Николаев в условиях карантина.

"Пока я тут пытаюсь умничать по поводу финансовых аспектов футбольных клубов на фоне кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, перволиговский МФК Николаев не дремлет и показывает всей стране, как нужно выходить из положения.

Николаев объявил о трансфере сразу пяти игроков – среди них воспитанники Динамо и Днепра

Часть игроков клуба не разъехались по домам во время карантина, а остались в Николаеве, в отеле, предоставляемом клубом. Руководство клуба, прекрасно осознавая тяжелейшие финансовые условия, в которых совсем скоро может оказаться МФК, предложило этим оставшимся на месте футболистам пойти поработать на завод. Ну как "предложило"... Заставило, по сути.

Есть в Николаеве один заводик интересный, "Экватор" называется. Специализируется на изготовлении систем вентиляции и климатического оборудования для судов и кораблей (и не только). Да, это тот самый завод, название которого красуется на футболках МФК Николаев. Главным акционером завода "Экватор" является Кантор Сергей Анатольевич. Он же – владелец МФК Николаев.

Вы скажете что, клуб же муниципальный, а значит владелец – город. Ничего подобного. В официальных сводках ЕДРПУ черным по белому написано, что основатель клуба – АО "Завод "Экватор", плюс некая фирма "Никотерм" (вполне вероятно, также принадлежит господину Кантору). Никакого города Николаева в графе "основатель" нет и близко.

При этом, официального президента у МФК Николаев нет. А Сергей Анатольевич – председатель наблюдательного совета, и просто "занимается делами клуба". Ну вот и решает, что игроков отправить на завод – в принципе, нормальная тема, почему бы и нет.

Кстати, вся незапланированная пауза для игроков Николаева – "за свой счет". Карантин у нас в стране длится 17 дней, еще будет как минимум 26 дней. Тогда как по закону, "за свой счет" официально трудоустроенные лица могут быть отправлены в отпуск не более, чем на 15 дней за один календарный год. Такие дела.

Слушайте, может и Тайсон скоро спустится в шахту не только в экскурсионных целях? Так, глядишь, понравится, и останется в Шахтере) А че, хороший же лайфхак, как выжить в условиях кризиса, подает руководство МФК Николаев", – заявил журналист Евгений Кузьменко в своем телеграм-канале.

Мертва Прем'єр-ліга. Як середняки, відстале керівництво та Динамо з Шахтарем вбили український чемпіонат