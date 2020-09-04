"Де Хеа играл много подобных игр в Англии. Мы следим за ним внимательно, но он и Кепа попадают в новости, если ошибаются. Они привыкли. Мы должны отметить, какой у нас замечательный вратарь после матча против Германии. Я призываю их не сдаваться, и требую от этой позиции достаточно много.

Германия – Испания – 1:1 – видео голов и обзор матча

Но поскольку на вратарей создается большое давление, я отношусь к ним чуть добрее. Они оба знают, что их ошибки заметны, чем ошибки других игроков, но они привыкли к этому", – приводит слова Энрике Daily Star.

Напомним, Испания расписала ничью с Германией (1:1), а Де Хеа был признан лучшим игроком матча – голкипер совершил аж 7 сейвов.

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