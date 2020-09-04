Германия встречается с Испанией в первом туре лиги А Лиги наций УЕФА. Видео голов и обзор матча Германия – Испания смотрите на "Футбол 24".

В начале поединка испанцы с немцами обменялись острыми моментами, однако отличиться никому не удалось. В первом тайме команды часто играли на контратаках, а главными героями обеих сборных были голкиперы – Де Хеа и Трапп.

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Сразу после перерыва Бундестим забила быстрый гол: Джан вырезал классную диагональ на левый фланг, Гозенс отпасовал в центр, а Вернер легко послал мяч в сетку. Сборная Испании пыталась отыграть один мяч, однако подопечные Луиса Энрике никак не могли отличиться. Более того, испанцы могли и несколько раз пропустить, если бы немцы грамотнее распоряжались своими моментами.

Все шло к победе сборной Германии, но на шестой компенсированной минуте Гайя переправил мяч в сетку ворот Бундестим.

По итогам первого тура Испания и Германия набрали по одному очку, а возглавила квартет Украина, которая одолела Швейцарию. Уже 6 августа в рамках второго тура пиренейцы дома будут принимать нашу сборную, а Германия встретится со Швейцарией.

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