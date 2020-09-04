Германия расписала ничью с Испанией (1:1) в матче соперников сборной Украины в Лиге наций. Результат и обзор поединка читайте на "Футбол 24".

Пока украинцы экзаменовали Швейцарию, в параллельном матче встретились фавориты группы Германия и Испания. Обе команды начали Лигу наций не в оптимальном составе. Йоахим Лев сознательно ослабил Бундестим, не вызвав ряд футболистов, которые в августе долго задержались в еврокубках, а Луис Энрике потерял нескольких исполнителей из-за положительных тестов на COVID-19.

Германия вышла в схеме с тремя защитниками, а слева место в основе получил дебютант Гозенс. Испания выставила очень техничное, но медленное трио центрхавов: Тьягу, Бускетс, Руис. Поединок топ-сборных интриговал потенциальными экспериментами главных тренеров.

Немцы лучше начали матч – включили высокий прессинг и не выпускали соперника за центр поля. Уже к середине первого тайма Бундестим создала три голевых момента. Кроос забросил на Керера – удар головой в ближнем углу парировал Де Хеа. Драклер получил классный разрезной пас от Сане и также стрелял в ближний угол, но голкипер снова был на высоте.

Еще через несколько минут Лерой сам подкручивал левой в дальний угол, однако и на этот раз Де Хеа в красивом прыжке спас испанцев. Новичок Баварии выделялся скоростью мысли и принимал много хитрых нестандартных решений – к сожалению, партнеры редко понимали его замыслы. В стартовые 20 минут на поле была одна команда.

"Фурия Роха" ничего не могла создать в ответ. Единственную возможность гостям подарила немецкая оборона, когда Зюле и Трапп не разобрались, кто должен принимать пас Джана, и выпустили Родриго на пустые ворота. Форвард растерялся (сегодня такое с ним случится еще не раз).

Во второй половине тайма Испания немного освоилась на чужом поле и начала перехватывать территорию. Тьягу взял дело в свои руки и начал разгонять атаки. Хозяева откатились ниже, обороняться стало труднее.

Начал сверкать Ферран Торрес. Новый подопечный Гвардиолы включал дриблинг и подрывал академические атаки. Так он заработал штрафной, после которого остро пробил Бускетс. Впоследствии Торрес попытался выстрелить издалека, но мяч полетел над воротами.

До перерыва Германия могла открыть счет усилиями Вернера (ассистировал снова Сане), но Тимо не попал в цель. А у испанцев супершанс во второй раз упустил Родриго, который воспользовался ошибкой Джана, выбежал один на один с Траппом, однако пробил в ногу голкиперу.

На старте второго тайма Бундестим забила быстрый гол: Джан вырезал классную диагональ на левый фланг, Гозенс отпасовал в центр (ассист партнера Малиновского в дебютном матче), а Вернер легко послал мяч в сетку. Помог Драклер – прыгнул перед Де Хеа.

Луис Энрике попытался сломать игру заменами, выпустив Ансу Фати и Мерино. Впрочем, Германия грамотно оборонялась. И атаковала все равно значительно острее. Опять пришлось вступать в игру Де Хеа, а Вернер еще дважды выпрыгнул на чужие ворота – то помешал офсайд, то Тимо пробил рядом со штангой.

У немцев все отлично, поэтому Йоахим Лев не вмешивался в игру. Пока Сане не попросил замену – похоже на новое повреждение. Испания все сильнее зажимала хозяев к воротам Траппа, но те очень организованно оборонялись и не позволяли ничего создать. Безошибочно действовал и сам Трапп.

Можно вспомнить неточный удар Родриго, прорыв Руиса без логического завершения и острые подключения Карвахаля. Хозяева от всего отбивались, а гости выглядели инертно и беззубо. Очень много вопросов к атаке "фурии рохи". Рождаются надежды на положительный результат и для Украины.

Испания имела еще несколько возможностей и даже забила, однако судья зафиксировал фол в атаке. Рамос завалил соперника на газон, освободив пространство для Ансу Фати. В других эпизодах все читал Трапп и его оборона.

Все шло к победе сборной Германии, но на шестой компенсированной минуте Гайя переправил мяч в сетку ворот Бундестим. Подвиги Де Хеа не оказались напрасными – 7 сейвов (5 после ударов из пределов штрафной площади). Финальный свисток зафиксировал ничью.

По итогам первого тура Испания и Германия набрали по одному очку, а возглавила квартет Украина, которая одолела Швейцарию. Уже 6 августа в рамках второго тура пиренейцы дома будут принимать нашу сборную, а Германия встретится со Швейцарией.

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