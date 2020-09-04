"Де Хеа грав багато подібних ігор в Англії. Ми стежимо за ним уважно, але він і Кепа потрапляють в новини, якщо помиляються. Вони звикли. Ми маємо відзначити, який у нас чудовий воротар після матчу проти Німеччини. Я закликаю їх не здаватися, і вимагаю від цієї позиції досить багато.

Німеччина – Іспанія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Але оскільки на воротарів створюється великий тиск, я ставлюсь до них трохи ласкавіше. Вони обидва знають, що їхні помилки помітніші, ніж помилки інших гравців, але вони звикли до цього", – наводить слова Енріке Daily Star.

Нагадаємо, Іспанія розписала нічию з Німеччиною (1:1), а Де Хеа був визнаний найкращим гравцем матчу – голкіпер здійснив аж 7 сейвів.

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