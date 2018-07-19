Энрике представили в качестве главного тренера сборной Испании

Луис Энрике представлен в качестве нового наставника сборной Испании. Специалист сменил на посту Фернандо Йерро.

Королевская Федерация фуболу Испании представила Луиса Энрике в качестве главного тренера "фурии рохи", сообщает официальный сайт организации.

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Специалист будет готовить команду к новосозданной Лиге Наций, где ей будут противостоять Англия и Хорватия, а также к отбору на Евро-2020. Контракт рассчитан на 2 года.

"Для меня большая честь возглавить сборную Испании.

Я хочу представить список игроков, в котором конечно будут сюрпризы. Мой первый список составляли 70 футболистов, для них хорошо знать то, что они в нем", – сказал Энрике.

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Напомним, за день до старта ЧМ-2018 был уволен Хулен Лопетеги из-за подписания контракта с Реалом за спиной у федерации, команду возглавил Фернандо Йерро, но "красная фурия" провалила Мундиаль, вылетев в 1/8 финала от хозяйки турнира России.