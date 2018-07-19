Енріке презентували в якості головного тренера збірної Іспанії

Луїс Енріке представлений в якості нового наставника збірної Іспанії. Фахівець замінив на посаді Фернандо Йєрро.

Королівська Федерація фуболу Іспанії представила Луїса Енріке в якості головного тренера "фурії рохи", повідомляє офіційний сайт організації.

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Фахівець готуватиме команду до новоствореної Ліги Націй, де їй протистоятимуть Англія та Хорватія, а також до відбору на Євро-2020. Контракт розрахований на 2 роки.

"Для мене велика честь очолити збірну Іспанії.

Я хочу представити список гравців, в якому звісно будуть сюрпризи. Мій перший список складали 70 футболістів, для них добре знати те, що вони в ньому", – сказав Енріке.

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Нагадаємо, за день до старту ЧС-2018 був звільнений Хулен Лопетегі через підписання контракту з Реалом за спиною у федерації, команду очолив Фернандо Йєрро, але "червона фурія" провалила Мундіаль, вилетівши в 1/8 фіналу від господарки турніру Росії.