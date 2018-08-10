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Энцо Зидан пожаловался на критику из-за своей фамилии

06:30 6 Читати українською
Энцо Зидан пожаловался на критику из-за своей фамилии
Энцо Зидан / Фото: соцсети

Сын Зинедина Зидана, хавбек Райо Махадаонда Энцо Зидан рассказал о критике в свой адрес.

"С детства я чувствовал давление из-за своей фамилию, и так будет всегда. Я стараюсь не обращать на это внимание и становиться лучше версии Энцо.

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Люди обычно что-то требуют, сравнивают, критикуют и говорят, мол ты оказался там, потому что ты чей-то сын. Другие критикуют по другим причинам, но я стараюсь не думать об этом. Главное, что моя семья гордится мной.

Мне 22 года, я прошел через академию и главную команду Реала, а теперь моя цель – расти дальше как футболист.

Реал – лучший клуб мира. В этой команде трудно найти себе место, но жизнь футболиста. Я хотел уйти, чтобы получать больше игровой практики", – цитирует футболиста Marca.

Теги
Испания Энцо Зидан Энцо Зидан
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