Топ-8 перлів Куртуа на презентації в Реалі: чому посилав Мадрид в дупу, про Азара, Рамоса, Атлетіко

Новачок Реала Тібо Куртуа провів дуже щиру прес-конференцію в якості новачка мадридського гранда. "Футбол 24" виділив головні цитати бельгійця.

В дитинстві усі ми обирали команду, яка привертала найбільшу увагу. Я носив футболку Ікера Касільяса з матчу Ліги чемпіонів Реал – Андерлехт 2002 року. Мені тоді було десять. Я завжди отримував подарунки, пов'язані з Реалом.

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Конкуренція з Кейлором? Чотири роки тому я прийшов у Челсі, щоб витіснити Чеха. Тоді мені ставили аналогічні запитання. Сьогодні Петр – мій друг.

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Азар – чудовий футболіст. Мені хотілося б завжди виступати поруч з ним. Подивимось, що станеться в майбутньому. Буде просто фантастично, якщо він перейде в Реал. Я бажаю йому лише найкращого.

Прийом на Ванда Метрополітано? Мене зустрінуть таким же чином, як і будь-якого іншого гравця Реала. Я відчуваю величезну повагу до Атлетіко. Свого часу вони зробили ставку на мене, але грав там на умовах оренди. Це трохи інша ситуація.

Донині я ніколи не цілував емблеми клубів, за які виступав. Реал – виняток. Я завжди мріяв тут грати.

Слабка трансферна кампанія Реала? Клуб працює так, як вважає за потрібне. Я не думаю, що кожного літа потрібно підписувати нових гравців.

Перехід в Реал був моїм головним завданням протягом тривалого часу. Увесь світ про це знав, хоча я не міг озвучувати свої цілі в пресі.

Гол Рамоса в Лісабоні? Це частина футболу. Я перемагав його в Кубку Іспанії. Я вже сказав йому, що тепер ми повинні разом виграти Лігу чемпіонів. Цей турнір – ще одна моя велика мрія.

Непристойні кричалки на адресу Реала? Я тоді був дуже молодий та вже вибачився за цей епізод. Я готовий віддати все за емблему Реала.

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