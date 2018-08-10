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Енцо Зідан поскаржився на критику через своє прізвище

06:30 3 Читать на русском
Енцо Зідан поскаржився на критику через своє прізвище
Енцо Зідан / Фото: соцмережі

Син Зінедіна Зідана, хавбек Райо Махадаонда Енцо Зідан, розповів про критику на свою адресу.

"З дитинства я відчував тиск через своє прізвище, і так буде завжди. Я намагаюся не звертати на це увагу і ставати кращою версією Енцо.

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Люди зазвичай щось вимагають, порівнюють, критикують і кажуть, мовляв ти опинився там, тому що ти чийсь син. Інші критикують з інших причин, але я намагаюся не думати про це. Головне, що моя сім'я пишається мною.

Мені 22 роки, я пройшов через академію і головну команду Реала, а тепер моя мета – рости далі як футболіст.

Реал – найкращий клуб світу. У цій команді важко знайти собі місце, але таке життя футболіста. Я хотів піти, щоб отримувати більше ігрової практики", – цитує футболіста Marca.

Теги
Іспанія Енцо Зідан Енцо Зідан
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