У суботу в 9-му турі відбулось кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 9-й тур

Салернітана – Емполі – 2:4

Голи: Раньєрі, 48, Ісмайлі, 56 (аг.) – Пінамонті, 2, 45 (пен.), Кутроне, 11, Страндберг, 13 (аг.)

Сассуоло – Венеція – початок матчу о 19:00

Болонья – Мілан – початок матчу о 21:45

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У першому матчі дня відвертий аутсайдер Серії А – Салернітана – приймала Емполі. Тосканці одразу розпочали побиття суперника – вже на другій хвилині Пінамонті вивів гостей вперед. Згодом забив Сімі, але арбітр зафіксував положення поза грою. Це не засмутило "синіх" і ось вже Кутроне прицільним пострілом запалив своє ім'я на табло. У наступній атаці Страндберг автоголом потроїв перевагу Емполі. Під кінець тайму Пінамонті впав у штрафному майданчику Салернітани і гості стали вимагати пенальті. VAR констатував правоту за тосканцями і сам винуватець довів рахунок до непристойного, оформивши дубль.

По перерві "темно-червоні" зусиллями Раньєрі один гол відквитали. Згодом Ісмайлі, намагаючись перервати небезпечний пас, спрямував м'яч у свої ворота і у вболівальників Салернітани зажевріла надія на позитивний результат. Проте на цьому гольовий потенціал обох команд вичерпався і Салернітана так і залишилась на останній сходинці Серії А.

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