Пока внимание всех Апеннин приковано к противостоянию миланского Интера и туринского Ювентуса в 9-м туре Серии А, менеджмент грандов готовится к грандиозной битве на рынке трансферов летом 2022-го.

Бомбардир Пизы Лоренцо Лукка оказался в эпицентре Дерби д'Италия, утверждает Tuttosport.

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Лукка как Лукаку: это не сравнение, по крайней мере сейчас оно еще не является актуальным, а прогноз событий на рынке следующим летом. Скорее всего, мы увидим схватку Ювентуса и Интера за центрфорварда тосканцев и сборной Италии U-21 – повторение истории с бельгийцем образца 2019 года. Да и в предыдущие годы такие сюжеты были обыденным делом.

Однако, для молодого нападающего Пизы это своеобразное Всеитальянское дерби, популярное на протяжении многих лет, даже рискует превратиться в треугольник. "Осложнил" положение Милан, который тоже проявил интерес к таланту. Кроме того, вероятность внезапного появления в списке претендентов Наполи или Фиорентины не следует отвергать.

За Луккой Ювентус следит в течение длительного времени. Как минимум, с января прошлого года, когда тот оказался в списке самых больших талантов в возрасте до 23 лет. Но высокие запросы по сумме отступных и способов выплаты за трансфер заставили "Старую синьору" подписать Эмануэле Пекорино из Катании за 2 млн евро.

В свою очередь переход Лукки из Палермо оформил новый генеральный директор Пизы Клаудио Кьеллини. "Орлы" отпустили нападающего на Арену Гарибальди за 2,3 млн евро. Еще 1 млн прописан в качестве бонусов – неслыханные и показательные одновременно расходы за парня, сыгравшего всего 27 матчей на профессиональном уровне.

Но эти инвестиции Лукка вполне отбивает: 6 мячей в восьми поединках Серии B, дебют и гол в составе молодежной сборной и циркуляция слухов о вероятном шансе и в национальной команде от Роберто Манчини. А еще очередь из ведущих команд Италии, которые готовы летом побороться за этого нападающего с уникальными характеристиками – очень высокого (201 см), но маневренного и быстрого.

Отметим, что уроженец пригорода Турина Лоренцо Лукка воспитывался в академии Торино. В профессионалах он дебютировал в 2018 году в составе Виченцы в Серии C (3 матча). Сезон 2020/21 центрфорвард провел в Палермо в том же дивизионе – 27 поединков (13 мячей).

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