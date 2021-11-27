Чемпіонат Англії 2021/22, 14-й тур

Сампдорія – Верона – 3:1

Голи: Кандрева, 51, Берешинські, 77, Мурру, 90 – Тамез, 37

Емполі – Фіорентина – 2:1

Голи: Бандінеллі, 87, Пінамонті, 89 – Влаховіч, 57

Венеція – Інтер – 0:2

Голи: Чалханоглу, 34, Мартінес, 90+6 (пен.)

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Верона в останніх 10-ти матчах зазнала всього однієї поразки, вигравши половину поєдинків, тож до виїзної зустрічі проти 16-ї команди чемпіонату (Сампдорії) підопічні Ігора Тудора підходили в статусі фаворита. Вже на 37-й хвилині зустрічі гості підтвердили свій статус – це Тамез відкрив рахунок пострілом з відскоку. Щоправда, йому сильно допоміг рикошет від захисника. 0:1!

Генуезці, однак, не здалися, відновивши статус-кво на 51-й хвилині. Голом відзначився Кандрева, який отримав скидку від Капуто й розстріляв ворота з гострого кута – 1:1! На 77-й Антоніо додав до голу ще й асист, виконавши подачу з правого флангу на голову Берешинські. Поляк пробив точно під дальню стійку. 2:1! На 90-й же Сампа взагалі добила Верону завдяки шикарному пострілу Мурру з лівого кута карного майданчика. 3:1! Господарі святкують перемогу.

У паралельній зустрічі Фіорентина приїхала в гості до Емполі. "Фіалки" в разі звитяги піднялися б на п'яту позицію, впритул наблизившись до зони Ліги чемпіонів, однак у першому таймі прошити оборону господарів не вдалося. Аж на 57-й хвилині підопічні Вінченцо Італьяно відкрили рахунок – це Влаховіч замкнув простріл Кальєхона на лінію воротарського. 0:1!

Здавалося, що справу зроблено, але Емполі на останніх хвилинах шокував флорентійців. На 87-й Бандінеллі першим зорієнтувався після подачі з правого флангу й відскоку, забивши у порожні ворота, а на 89-й Пінамонті завершив контратаку господарів успішним виходом віч-на-віч – 2:1! Емполі святкує вольову перемогу.

Інтер на куражі після перемоги над Шахтарем без проблем розібрався із Венецією. Вже у першому тайму Чалханоглу вивів чинного чемпіона Італії вперед. Господарі майже не створювали жодного спротиву і підопічні Індзагі повністю контролювали гру. Венецію від розгрому врятували проблеми Інтера з влучністю. Перед фінальним свистком рефері призначив пенальті на користь гостей. Лаутаро впевнено реалізував 11-метровий та зафіксував фінальний рахунок. Інтер залишився третім і впритул наблизився до Мілана, але команда Піолі ще очікує на матч із Сассуоло. Венеція – 15-та.

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