Дебютный гол жемчужины "россонери" в видеообзоре матча Эмполи – Милан – 0:3
18:26 - Читати українською
Милан разгромил Эмполи (3:0) в 19 туре Серии А. Видео голов и обзор игры смотрите на "Футбол 24".
Рубен Лофтус-Чик 11’
Оливье Жиру 31’
Шака Траоре 88’
11’ Рубен Лофтус-Чик
31’ Оливье Жиру
88’ Шака Траоре
Команда Стефано Пиоли довольно легко разобралась со своим соперником. Эмполи не сумел даже гол престижа забить. А вот за Милан отличились Лофтус-Чик, Жиру и Шака Траоре. Для 19-летнего Траоре гол в ворота Эмполи стал дебютным в Серии А. Виктор Коваленко участия в матче не принимал из-за повреждения.
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Милан находится на третьем месте с 39 баллами. От лидера Интера команда Пиоли отстает на девять очков. Эмполи расположился на 19 месте с 13 баллами.
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