Милан разгромил Эмполи (3:0) в 19 туре Серии А. Видео голов и обзор игры смотрите на "Футбол 24".

Команда Стефано Пиоли довольно легко разобралась со своим соперником. Эмполи не сумел даже гол престижа забить. А вот за Милан отличились Лофтус-Чик, Жиру и Шака Траоре. Для 19-летнего Траоре гол в ворота Эмполи стал дебютным в Серии А. Виктор Коваленко участия в матче не принимал из-за повреждения.

Милан разгромил Эмполи – Коваленко пропускал матч, англичане и Жиру обновили рекорды, очередной успех дебютанта

Милан находится на третьем месте с 39 баллами. От лидера Интера команда Пиоли отстает на девять очков. Эмполи расположился на 19 месте с 13 баллами.