Команда Стефано Піолі досить легко розібралася зі своїм суперником. Емполі не зумів навіть гол престижу забити. А ось за Мілан відзначилися Лофтус-Чік, Жиру та Шака Траоре. Для 19-річного Траоре гол у ворота Емполі став дебютним в Серії А. Віктор Коваленко участі в матчі не брав через пошкодження.

Мілан розгромив Емполі – Коваленко пропускав матч, англійці та Жиру оновили рекорди, черговий успіх дебютанта

Мілан наразі перебуває на третьому місці з 39 балами. Від лідера Інтера команда Піолі відстає на дев'ять очок. Емполі розташувався на 19 місці з 13 балами.