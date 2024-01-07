Дебютний гол перлини "россонері" у відеоогляді матчу Емполі – Мілан – 0:3
18:26 - Читать на русском
Мілан розгромив Емполі (3:0) у 19 турі Серії А. Відео голів та огляд гри дивіться на "Футбол 24".
Рубен Лофтус-Чік 11’
Олів'є Жиру 31’
Шака Траоре 88’
11’ Рубен Лофтус-Чік
31’ Олів'є Жиру
88’ Шака Траоре
Команда Стефано Піолі досить легко розібралася зі своїм суперником. Емполі не зумів навіть гол престижу забити. А ось за Мілан відзначилися Лофтус-Чік, Жиру та Шака Траоре. Для 19-річного Траоре гол у ворота Емполі став дебютним в Серії А. Віктор Коваленко участі в матчі не брав через пошкодження.
Мілан розгромив Емполі – Коваленко пропускав матч, англійці та Жиру оновили рекорди, черговий успіх дебютанта
Мілан наразі перебуває на третьому місці з 39 балами. Від лідера Інтера команда Піолі відстає на дев'ять очок. Емполі розташувався на 19 місці з 13 балами.
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