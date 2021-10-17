Эмполи и Аталанта встречаются в 8-м туре Серии А. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Эмполи – Аталанта стартует в 16:00 по Киеву. Бергамаски занимают 8 место в Серии А – 11 очков. Эмполи идет 10-м, отставая на 2 пункта. Онлайн-трансляцию игры можно посмотреть на MEGOGO, а следить за основными событиями матча можно на "Футбол 24". Аталанта в последних двух турах набрала лишь очко – правда, соперниками команды Гасперини были Милан и Интер.

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Эта игра является знаковой для бергамасков – именно сегодня, 17 октября, Аталанта отмечает 114 лет со дня основания.

Руслан Малиновский не попал в стартовый состав, оказавшись в запасе. В текущем сезоне 28-летний украинец выходил на поле во всех 7-ми матчах чемпионата Италии, записав в свой актив гол и ассист. Еще два поединка Малиновский сыграл в Лиге чемпионов, но результативными действиями не отличался. В среду, 20 октября, Аталанта сыграет на Олд Траффорд против Манчестер Юнайтед.

Составы на матч Эмполи – Аталанта:

Эмполи: Викарио – Стоянович, Романьоли, Вити, Маркицца – Хаас, Штулац, Журковски – Хендерсон, Ди Франческо, Пинамонти.

Аталанта: Муссо –Толои, Деміираль, Паломино – Дзаппакоста, Де Рон, Копмейнерс, Меле – Пашалич, Иличич, Муриэль.