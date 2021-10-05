Чемпион Европы надолго вылетел из-за травмы бедра, информирует Calcio Atalanta.

Два лидера Милана заменят дуэт из Аталанты в сборной Италии после очного матча

Пессина получил повреждение в матче против Милана и покидал поле на носилках. Детальное обследование выявило деформацию бедра, после которого восстановление займет около 2 месяцев. Ранее на такой срок вылетел защитник Робин Госенс, поэтому Аталанта рискует остаться без двух основных игроков до конца группового этапа Лиги чемпионов.

Хочешь почувствовать настоящую футбольную атмосферу? Пригласи друзей и устрой домашний просмотр топовых матчей Лиги чемпионов за бокалом Żubrówka. Żubrówka – открой легенду! Для тех, кто хочет настоящего! Узнать больше о Żubrówka тут.

Напомним, в первых двух турах команда Малиновского набрала 4 очка и возглавляет группу F. Далее следуют МЮ и Янг Бойз (по 3 очка), а Вильярреал с одним пунктом замыкает таблицу.

"Дим, а не вогонь". Мілан став для Маліновського стіною, але в Італії його виділяють на фоні накачаних ремісників