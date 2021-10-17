Емполі та Аталанта зустрічаються в 8-му турі Серії А. Стартові склади й посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Емполі – Аталанта стартував о 16:00 за Києвом. Бергамаски посідають 8 місце Серії А – 11 очок. Емполі йде 10-м, відстаючи на 2 пункти. Онлайн-трансляцію гри можна переглянути на MEGOGO, а стежити за основними подіями матчу можна на "Футбол 24". Аталанта в останніх двох турах набрала лише очко – щоправда, суперниками команди Гасперіні були Мілан та Інтер.

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Ця гра є знаковою для бергамасків – саме сьогодні, 17 жовтня, Аталанта відзначає 114 років з дня заснування.

Руслан Маліновський не потрапив до стартового складу, опинившись в запасі. У поточному сезоні 28-річний українець виходив на поле у всіх 7-ми матчах чемпіонату Італії, записавши до свого активу гол та асист. Ще два поєдинки Маліновський зіграв у Лізі чемпіонів, але результативними діями не відзначався. У середу, 20 жовтня, Аталанта зіграє на Олд Траффорд проти Манчестер Юнайтед.

Стартові склади на матч Емполі – Аталанта:

Емполі: Вікаріо – Стояновіч, Романьйолі, Віті, Маркіцца – Хаас, Штулац, Журковскі – Хендерсон, Ді Франческо, Пінамонті.

Аталанта: Муссо –Толої, Деміраль, Паломіно – Дзаппакоста, Де Рон, Копмейнерс, Меле – Пашаліч, Ілічіч, Мурієль.