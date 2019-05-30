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Эмерсон – о критике Сарри: Вы видели чего мы достигли в этом сезоне, что еще нужно?

11:43 58 Читати українською
Эмерсон – о критике Сарри: Вы видели чего мы достигли в этом сезоне, что еще нужно?
Пальмиери Эмерсон / Соцсети

Защитник Челси Пальмиери Эмерсон прокомментировал победу команды над Арсеналом в финале Лиги Европы.

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

"Это был непростой сезон, произошла смена тренера, были взлеты и падения. В начале сезона у нас были две цели – пройти в Лигу чемпионов через АПЛ и выиграть Лигу Европы. Мы достигли обеих. Сейчас будет два или три дня отдыха, а потом возвращаюсь к работе с национальной командой.

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Критика Сарри? Вы видели результаты, верно? Видели, чего мы достигли в этом сезоне? Это было нелегко, но мы заняли третье место в чемпионате, вышли в финал Кубка лиги и выиграли Лигу Европы. Что еще нужно?", – цитирует Эмерсона Sky Sport.

Напомним, в финале Лиги Европы Челси победил Арсенал со счетом 4:1 и завоевал второй по престижности клубный европейский трофей.

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