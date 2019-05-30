Эмерсон – о критике Сарри: Вы видели чего мы достигли в этом сезоне, что еще нужно?

Защитник Челси Пальмиери Эмерсон прокомментировал победу команды над Арсеналом в финале Лиги Европы.

"Это был непростой сезон, произошла смена тренера, были взлеты и падения. В начале сезона у нас были две цели – пройти в Лигу чемпионов через АПЛ и выиграть Лигу Европы. Мы достигли обеих. Сейчас будет два или три дня отдыха, а потом возвращаюсь к работе с национальной командой.

Челси – Арсенал: послематчевая пресс-конференция Маурицио Сарри

Критика Сарри? Вы видели результаты, верно? Видели, чего мы достигли в этом сезоне? Это было нелегко, но мы заняли третье место в чемпионате, вышли в финал Кубка лиги и выиграли Лигу Европы. Что еще нужно?", – цитирует Эмерсона Sky Sport.

Напомним, в финале Лиги Европы Челси победил Арсенал со счетом 4:1 и завоевал второй по престижности клубный европейский трофей.

Челсі – Арсенал у фіналі Ліги Європи: Азар красиво прощається, Саррі закриває роти, Жиру дає урок Ляказетту з Обамеянгом