Челси – Арсенал: послематчевая пресс-конференция Маурицио Сарри

Главный тренер Челси Маурицио Сарри эмоционально прокомментировал триумф своих подопечных в финале Лиги Европы над Арсеналом (4:1), а также затронул несколько важных тем для лондонского клуба.

"Я действительно очень рад. Этот трофей очень важен для клуба. Мы чувствовали, что заслуживаем победы. В январе и феврале у нас были трудности, но мы справились с ситуацией, хотя в Премьер-лиге сделать это сложно. В итоге мы завоевали путевку в Лигу чемпионов.

Сарри завоевал свой первый трофей в тренерской карьере

Первый тайм был сложным. Для нас это был 64-й матч в сезоне, плюс было очень жарко в Баку и физически сложно играть. Я попросил футболистов сыграть смелее, пусть даже это повышало риск поражения. Мы показали хорошую игру в матче с Арсеналом, который очень опасно контратакует.

Азар? Это отличный футболист. Мне понадобилось два или три месяца, чтобы понять его как человека, и теперь я знаю, что это отличный парень. Я знаю, что он хочет покинуть клуб, и я с уважением отношусь к его решению.

Надо поговорить с руководством клуба и понять, что я могу сделать для Челси и клуб может сделать для меня. Меня нравится работать в Премьер-лиге, я счастлив в Челси, но в конце каждого сезона необходимо все обсудить. Мне кажется, я заслуживаю того, чтобы остаться здесь. Но только моему мнению здесь недостаточно ", - цитирует Сарре официальный сайт УЕФА.

Сарре завершил пресс-конференцию в традиционном для себя стиле. Взял пачку сигарет у одного из итальянских журналистов, дал автограф другом, с третьим сделал Селфи и ушел под звук аплодисментов.

Челси – Арсенал в финале Лиги Европы: Азар красиво прощается, Сарри закрывает рты, Жиру дает урок Ляказетту и Обамеянгу