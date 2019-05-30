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Челси – Арсенал: послематчевая пресс-конференция Маурицио Сарри

02:11 19 Читати українською
Челси – Арсенал: послематчевая пресс-конференция Маурицио Сарри
Маурицио Сарри / Фото УЕФА

Главный тренер Челси Маурицио Сарри эмоционально прокомментировал триумф своих подопечных в финале Лиги Европы над Арсеналом (4:1), а также затронул несколько важных тем для лондонского клуба.

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

"Я действительно очень рад. Этот трофей очень важен для клуба. Мы чувствовали, что заслуживаем победы. В январе и феврале у нас были трудности, но мы справились с ситуацией, хотя в Премьер-лиге сделать это сложно. В итоге мы завоевали путевку в Лигу чемпионов.

Сарри завоевал свой первый трофей в тренерской карьере

Первый тайм был сложным. Для нас это был 64-й матч в сезоне, плюс было очень жарко в Баку и физически сложно играть. Я попросил футболистов сыграть смелее, пусть даже это повышало риск поражения. Мы показали хорошую игру в матче с Арсеналом, который очень опасно контратакует.

Азар? Это отличный футболист. Мне понадобилось два или три месяца, чтобы понять его как человека, и теперь я знаю, что это отличный парень. Я знаю, что он хочет покинуть клуб, и я с уважением отношусь к его решению.

Надо поговорить с руководством клуба и понять, что я могу сделать для Челси и клуб может сделать для меня. Меня нравится работать в Премьер-лиге, я счастлив в Челси, но в конце каждого сезона необходимо все обсудить. Мне кажется, я заслуживаю того, чтобы остаться здесь. Но только моему мнению здесь недостаточно ", - цитирует Сарре официальный сайт УЕФА.

Сарре завершил пресс-конференцию в традиционном для себя стиле. Взял пачку сигарет у одного из итальянских журналистов, дал автограф другом, с третьим сделал Селфи и ушел под звук аплодисментов.

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