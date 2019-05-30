Емерсон – про критику Саррі: Ви бачили чого ми досягли цього сезону, що ще потрібно?

Захисник Челсі Пальмієрі Емерсон прокоментував перемогу команди над Арсеналом у фіналі Ліги Європи.

"Це був непростий сезон, відбулася зміна тренера, були злети і падіння. На початку сезону у нас були дві мети – пройти в Лігу чемпіонів через АПЛ і виграти Лігу Європи. Ми досягли обидві. Зараз буде два або три дні відпочинку, а потім повертаюся до роботи з національною командою.

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Критика Саррі? Ви бачили результати, вірно? Бачили, чого ми досягли в цьому сезоні? Це було нелегко, але ми посіли третє місце в чемпіонаті, вийшли у фінал Кубка ліги і виграли Лігу Європи. Що ще потрібно?", – цитує Емерсона Sky Sport.

Нагадаємо, у фіналі Ліги Європи Челсі переміг Арсенал з рахунком 4:1 та здобув другий за престижністю клубний європейський трофей.

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