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ЧЕЛСІ - АРСЕНАЛ ЗБІРНА УКРАЇНИ ОЛЕКСАНДРІЯ - ДИНАМО

Емерсон – про критику Саррі: Ви бачили чого ми досягли цього сезону, що ще потрібно?

11:41 391 Читать на русском
Емерсон – про критику Саррі: Ви бачили чого ми досягли цього сезону, що ще потрібно?
Пальмієрі Емерсон / Соцмережі

Захисник Челсі Пальмієрі Емерсон прокоментував перемогу команди над Арсеналом у фіналі Ліги Європи.

49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
72’ Еден Азар
 
Алекс Івобі 69’
49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
69’ Алекс Івобі
72’ Еден Азар

"Це був непростий сезон, відбулася зміна тренера, були злети і падіння. На початку сезону у нас були дві мети – пройти в Лігу чемпіонів через АПЛ і виграти Лігу Європи. Ми досягли обидві. Зараз буде два або три дні відпочинку, а потім повертаюся до роботи з національною командою.

Челсі – Арсенал: післяматчева прес-конференція Мауріціо Саррі

Критика Саррі? Ви бачили результати, вірно? Бачили, чого ми досягли в цьому сезоні? Це було нелегко, але ми посіли третє місце в чемпіонаті, вийшли у фінал Кубка ліги і виграли Лігу Європи. Що ще потрібно?", – цитує Емерсона Sky Sport.

Нагадаємо, у фіналі Ліги Європи Челсі переміг Арсенал з рахунком 4:1 та здобув другий за престижністю клубний європейський трофей.

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Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Челсі Челсі Челсі - Арсенал Ліга Європи Пальмієрі Емерсон Пальмієрі Емерсон
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