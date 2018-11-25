Эмери смотрит сериал Peaky Blinders, чтобы улучшить свой английский

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери рассказал, как учит новый язык.

"Не знаю, одержим ли я футболом. В каждой профессии нужно чувствовать страсть к работе, чтобы демонстрировать максимальный результат. Футбол – моя страсть.

Сейчас я смотрю английский сериал Peaky Blinders для улучшения своего английского. Он интересен, но мне сложно понимать бирмингемский акцент. Сериал агрессивный, но все равно интересный, мне нравится", – цитирует Унаи Эмери Sky Sports.

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Напомним, что Эмери возглавил Арсенал в начале этого сезона, заменив Арсена Венгера. После 12 туров команда испанца находится на 5 месте в АПЛ.