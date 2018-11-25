Емері дивиться серіал Peaky Blinders, щоб покращити свою англійську

Головний тренер Арсенала Унаї Емері розповів, як вчить нову мову.

"Не знаю, чи одержимий я футболом. У кожній професії потрібно відчувати пристрасть до роботи, щоб демонструвати максимальний результат. Футбол – моя пристрасть.

Зараз я дивлюся англійський серіал Peaky Blinders для покращення своєї англійської. Він цікавий, але мені складно розуміти бірмінгемський акцент. Серіал агресивний, але все одно цікавий, мені подобається", – цитує Унаї Емері Sky Sports.

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Нагадаємо, що Емері очолив Арсенал на початку цього сезону, замінивши Арсена Венгера. Після 12 турів команда іспанця перебуває на 5 місці в АПЛ.