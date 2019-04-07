Эмери объяснил причину поражения от Эвертона

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери прокомментировал поражение от Эвертона (0:1) в матче 33 тура АПЛ.

"Были 2 очень разных тайма. В первом мы были последовательны в защите, но не создали много моментов впереди и пропустили после вбрасывания из аута.

Арсенал на выезде уступил Эвертону

Во второй половине встречи лучше атаковали, но и у них стало появляться больше возможностей, чтобы забить. Надо было осуществить замену в атакующем трио, но я не хотел потерять баланс в защите так, как мы его потеряли.

Я так же положительно настроен, как и раньше, потому что ожидал тяжелой игры", – цитирует Эмери BBC Sport.