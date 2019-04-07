Арсенал на выезде уступил Эвертону

Эвертон победил Арсенал со счетом 1:0 в матче 33 тура АПЛ.

Эвертон в матче 33 тура АПЛ дома принимал Арсенал. Хозяевам удалось быстро отличиться усилиями Фила Джагелки. "Ириски" в течение матча создали гораздо больше моментов несмотря на преимущество "канониров" во владении мячом и могли увеличить счет.

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Эвертон благодаря этой победе вышел на 8 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 46 очков, тогда как Арсенал остался на 4 позиции с 63 пунктами в активе.