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Арсенал на выезде уступил Эвертону

18:00 30 Читати українською
Арсенал на выезде уступил Эвертону
Эвертон – Арсенал – 1:0 / АПЛ

Эвертон победил Арсенал со счетом 1:0 в матче 33 тура АПЛ.

10’ Фил Ягелка
 
10’ Фил Ягелка

Эвертон в матче 33 тура АПЛ дома принимал Арсенал. Хозяевам удалось быстро отличиться усилиями Фила Джагелки. "Ириски" в течение матча создали гораздо больше моментов несмотря на преимущество "канониров" во владении мячом и могли увеличить счет.

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Эвертон благодаря этой победе вышел на 8 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 46 очков, тогда как Арсенал остался на 4 позиции с 63 пунктами в активе.

Теги
Англия Эвертон - Арсенал Арсенал Арсенал Эвертон Эвертон
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