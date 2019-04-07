Емері пояснив причину поразки від Евертона

Головний тренер Арсенала Унаї Емері прокоментував поразку від Евертона (0:1) у матчі 33 туру АПЛ.

"Були 2 дуже різних тайми. У першому ми були послідовні в захисті, але не створили багато моментів попереду і пропустили після вкидання з ауту.

Арсенал на виїзді поступився Евертону

У другій половині зустрічі краще атакували, але і в них почало з'являтись більше нагод, щоб забити. Треба було здійснити заміну в атакувальному тріо, але я не хотів втратити баланс у захисті так, як ми його втратили.

Я так само позитивно налаштований, як і раніше, тому що очікував важкої гри", – цитує Емері BBC Sport.