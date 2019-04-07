toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ШАХТАР - ДИНАМО ІНГУЛЕЦЬ - КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Емері пояснив причину поразки від Евертона

19:19 326 Читать на русском
Емері пояснив причину поразки від Евертона
Унаї Емері / соцмережі

Головний тренер Арсенала Унаї Емері прокоментував поразку від Евертона (0:1) у матчі 33 туру АПЛ.

10’ Філ Ягелка
 
10’ Філ Ягелка

"Були 2 дуже різних тайми. У першому ми були послідовні в захисті, але не створили багато моментів попереду і пропустили після вкидання з ауту.

Арсенал на виїзді поступився Евертону

У другій половині зустрічі краще атакували, але і в них почало з'являтись більше нагод, щоб забити. Треба було здійснити заміну в атакувальному тріо, але я не хотів втратити баланс у захисті так, як ми його втратили.

Я так само позитивно налаштований, як і раніше, тому що очікував важкої гри", – цитує Емері BBC Sport.

Теги
Англія Евертон - Арсенал Арсенал Арсенал Евертон Евертон Унаї Емері Унаї Емері
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
хв
ПСЖ
22:00
Страсбур
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук