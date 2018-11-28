Емері – про перенесення матчу: Ми розуміємо, наскільки це рішення несправедливе для Ворскли

Головний тренер Арсенала Унаї Емері відповів на питання журналістів перед матчем Ліги Європи проти Ворскли.

"В останній момент ми дізналися про те, що місце проведення матчу змінилося. Ми поважаємо Ворсклу і розуміємо, наскільки для неї це несправедливе рішення. Але вийшло так, що ми прибули до Києва.

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Перенесення матчу дає перевагу Арсеналу? Не думаю, що це щось змінило. Просто тепер гра відбудеться в Києві.

Рішення про перенесення було кращим, щоб захистити всіх, хто прийде на стадіон. Ми не знали цього рішення і до останнього його чекали. Київ має багато можливостей та, сподіваюся, уболівальники Ворскли зможуть приїхати на гру. Не думаю, що варто хвилюватися за безпеку. УЄФА запевнив, що всі заходи безпеки вжито.

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Багато молодих гравців? Вони також багато працюють на тренуваннях і хочуть отримати шанс. У нас багато матчів, тому ми їм його даємо. Ми можемо вийти в плей-офф і з першого, і з другого місця. Але в той же час хочемо дати шанс молодим", – цитує Емері Tribuna.ua.