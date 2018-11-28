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Емері – про перенесення матчу: Ми розуміємо, наскільки це рішення несправедливе для Ворскли

22:19 142 Читать на русском
Емері – про перенесення матчу: Ми розуміємо, наскільки це рішення несправедливе для Ворскли
Унаї Емері / фото із соцмереж

Головний тренер Арсенала Унаї Емері відповів на питання журналістів перед матчем Ліги Європи проти Ворскли.

"В останній момент ми дізналися про те, що місце проведення матчу змінилося. Ми поважаємо Ворсклу і розуміємо, наскільки для неї це несправедливе рішення. Але вийшло так, що ми прибули до Києва.

Ворскла – Арсенал: матч остаточно відбудеться у Києві, але може пройти без глядачів

Перенесення матчу дає перевагу Арсеналу? Не думаю, що це щось змінило. Просто тепер гра відбудеться в Києві.

Рішення про перенесення було кращим, щоб захистити всіх, хто прийде на стадіон. Ми не знали цього рішення і до останнього його чекали. Київ має багато можливостей та, сподіваюся, уболівальники Ворскли зможуть приїхати на гру. Не думаю, що варто хвилюватися за безпеку. УЄФА запевнив, що всі заходи безпеки вжито.

Ворскла – Арсенал: Емері взяв на матч 9 гравців юнацької команди

Багато молодих гравців? Вони також багато працюють на тренуваннях і хочуть отримати шанс. У нас багато матчів, тому ми їм його даємо. Ми можемо вийти в плей-офф і з першого, і з другого місця. Але в той же час хочемо дати шанс молодим", – цитує Емері Tribuna.ua.

Ліга Європи5 турВорскла імені О. Бутовського (Полтава)

Ворскла - Арсенал: Четвер 29 листопада 2018

Ворскла
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:
47
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Арсенал Арсенал Ліга Європи Ворскла - Арсенал Ворскла Ворскла Унаї Емері Унаї Емері
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