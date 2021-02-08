Шеффилд Юнайтед уступил Челси в рамках 23-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Челси одержал третью победу под руководством Томаса Тухеля. Однако встреча против последней команды АПЛ была не очень легкой. Победный мяч лондонцы забили с пенальти.

Челси одержал третью победу под руководством Тухеля, Лестер и Вулверхэмптон не выявили сильнейшего

Защитных "синих" Антонио Рюдигер отметился автоголом. Немецкий центрбэк не поладил с голкипером и элегантным ударом отправил мяч в собственные ворота, поймав Менди на противоходе.

Благодаря этой победе Челси набрал 39 очков и поднялся на 5-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет лишь один пункт. Шеффилд остался на дне, а до спасительного 17-го места 12 очков.