Шеффілд Юнайтед поступився Челсі в рамках 23-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Челсі здобув третю перемогу під керівництвом Томаса Тухеля. Однак зустріч проти останньої команди АПЛ була не дуже легкою. Переможний м'яч лондонці забили з пенальті.

Челсі здобув третю перемогу під керівництвом Тухеля, Лестер та Вулверхемптон не виявили сильнішого

Захисних "синіх" Антоніо Рюдігер відзначився автоголом. Німецький центрбек не порозумівся з голкіпером та елегантним ударом відправив м'яч у власні ворота, упіймавши Менді на протиході.

Завдяки цій перемозі Челсі набрав 39 очок та піднявся на 5-ту сходинку в турнірній таблиці АПЛ. Відставання до зони Ліги чемпіонів складає лише один пункт. Шеффілд залишився на дні, а до рятівного 17-го місця 12 очок.