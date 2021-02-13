49-летний специалист уволен с должности, сообщает официальный сайт клуба.

Сельта уверенно победила Эльче

Последним для Альмирона матчем в статусе наставника Эльче стал поединок против Сельты. "Зелено-полосатые" без шансов уступили (1:3) и не смогли покинуть зону вылета. В данный момент Эльче занимает 19-е место в Примере, отставая от спасительной позиции на два пункта.

Хорхе Альмирон возглавил испанский клуб лишь в августе 2020-го. До этого аргентинец работал на родине, в Мексике, Колумбии и Саудовской Аравии. Наибольший успех Альмирона-тренера – чемпионский титул с аргентинским Ланусом в 2016 году.

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