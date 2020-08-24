Эльче на последних минутах получил путевку в Примеру – не обошлось без следа Шахтера

Сегунда 2019/20, плей-офф за повышение в классе
Жирона – Эльче – 0:1
Гол: Милья, 90+6
Удаление: Стуани, 61
Поединок выдался достаточно осторожным, поскольку на кону стояла путевка в элитный дивизион чемпионата Испании. В первой половине команды не отличались голами, а во второй половине Эльче получил численное преимущество после удаления Стуани – уругваец заехал шипами в ногу защитнику.
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Несмотря на небольшое преимущество Жироны по ударам Эльче сумел вырвать победу – уже в компенсированное время Милья замкнул подачу с фланга в исполнении Фиделя и вывел свою команду в Ла Лиги впервые с 2013 года.
Напомним, что именно к Эльче присоединился бывший директор академии донецкого Шахтера Хорхе Раффо – специалист проработал в донецком клубе 3 года.
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