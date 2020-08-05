Экс-функционер Шахтера Раффо нашел работу в Испании

Бывший директор академии донецкого Шахтера Хорхе Раффо получил должность в испанском Эльче. Клуб претендует на выход в Примеру.

Аргентинский специалист стал генеральным директором "зелено-полосатых", сообщает официальный сайт клуба. Условия сотрудничества с Эльче пока неизвестны, однако сам аргентинец назвал новое место работой "исходным пунктом нового этапа в жизни".

Директор академии Шахтера покинул "горняков"

Раффо лишь несколько недель назад покинул Шахтер, в котором работал 3 года. После завершения игровой карьеры Раффо работал главным тренером в аргентинских Альмиранте Браун и Атланте. Затем возглавлял академию Барселоны в Аргентине (Ла Кандела), а до момента прихода в Шахтер работал спортивным директором академии Бока Хуниорс.

К слову, Эльче финишировал 6-м в Сегунде и должен сыграть в плей-офф за выход в Примеру. Однако, из-за новой вспышки коронавируса и протест Депортиво пока переходные матчи не сыграли.

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